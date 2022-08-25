Уроженка Новолакского района победила на юношеском Первенстве мира по тайскому боксу

11-летняя Риана Каравалиева, племянница заместителя главы МО «Новолакский район», именитого спортсмена Салиха Каравалиева одержала победу в юношеском первенстве мира по тайскому боксу. Первенство проходило в эти дни в столице Малайзии – в г. Куала-Лумпур.

Уроженка села Новочуртах Новолакского района Риана выступала в составе национальной сборной под флагом Международной Федерации ассоциации муай-тай. Отметим, что на первенстве сборная России с ошеломительным успехом очередной раз закончила соревнования. В копилке сборной 63 медали.

Итогом стало первое место в командном зачёте: 43 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых – именно столько медалей везут домой юные чемпионы.

Посол России в Малайзии высоко оценил выступление и организацию соревнований. Искренне поздравляем победителей и призеров с успешным выступлением наших чемпионов!