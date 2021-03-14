Уроженка Кайтагского района Дагестана стала чемпионкой Кубка России-2021

Кубок России-2021 по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошёл в г.Новочебоксарске Республики Чувашия. В соревнованиях принимала участие и Сабина Махмудова из села Маштады Кайтагского района.

Направление Сабины — толкание ядра. И в нем она оказалась первой, несмотря на большую конкуренцию. Её результат — 4,26 метров.

Спортсменке 22 года, её тренируют доцент кафедры спортивных дисциплин ДГУ Альберт Рзаев и многократная чемпионка по толканию ядра Шахсенем Куджаева.