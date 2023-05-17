Уроженец Табасаранского района награжден медалью «За Отвагу»

Уроженец селения Ханаг Табасаранского района Исмаил Асланов за время проведения специальной военной операции уже не раз отмечен наградами и медалями.

Исмаил Асланов на спецоперации с осени прошлого года. Он принял участие в боях за освобождение важного железнодорожного узла ЛНР Берестовое. В качестве командира взвода «штурмовиков» он участвовал в тяжелейших боях за город Соледар.

«Приходилось буквально выгрызать оборону противника, который значительно превосходил нас числом. Сражение шло за каждый дом, за каждый подъезд, пока от врага не была очищена вся его территория города», — делится Асланов.

За проявленные мужество и героизм, проявленные в боях, и выполнение специальных заданий Исмаил Асланов был награжден медалью «За Отвагу». Еще несколько представлений на награды находятся на стадии рассмотрения.

Отметили уроженца селения Ханаг и руководители ДНР и ЛНР.

«Руководство Луганской Народной Республики благодарит Вас, как настоящего воина России, за образцовое выполнение боевых задач, безупречное служение своему Отечеству», — говорится в Благодарности Главы ЛНР Леонида Пасечника на имя бойца.