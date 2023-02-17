Уроженец села Новокрестьяновское Кизлярского района Баю Кененов награжден посмертно медалью «За Отвагу»

Сегодня в зоне СВО свой долг перед Отечеством выполняют многие наши земляки. Они самоотверженно защищают будущее нашей страны. Ни один из них не мог спокойно остаться в стороне, когда над Родиной нависла угроза опасности. Немало среди них и тех, которые за мужество и героизм были награждены медалями и орденами.

К сожалению, есть и те, кто героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. В ходе СВО на Украине при исполнении боевого задания пал смертью храбрых и наш земляк, уроженец села Новокрестьяновское Кизлярского района Баю Кененов.

Кененов Баю Викторович родился и вырос в небольшом селе Новокрестьяновское Кизлярского района. Воспитывался в простой многодетной семье Виктора (Батырхан) и Гульнары Кененовых. Баю был старшим сыном в семье, после него ещё два брата и сестра Камила. Он окончил Новокрестьяновскую среднюю школу.

После окончания учебы в школе был призван на военную службу в Вооруженные силы России. Служил Баю Викторович в ракетных войсках в г.Саратове.

В 2011 году создал семью, где растут две дочери Марзиет, Айсет и сын Аймбет.

Вскоре молодая семья переехала жить на север, в поселок Федоровский Сургутского района. Устроился работать монтером пути в ОАО «РЖД» ПЧ- 32, где показал себя добросовестным, ответственным работником.

Баю Викторович был человеком широкой души. У него было большое доброе сердце. Очень любил родных, близких, свою семью, которая была для него всегда на первом месте. Был хорошим другом, умел достойно ценить и дорожить дружбой. Всегда отличался храбростью и смелостью.

35-летний Баю Кененов с ноября месяца вместе со своими боевыми товарищами проходил службу с честью в зоне специальной военной операции, справляясь с самыми сложными боевыми задачами. При освобождении от неонацистов города Артемовска Луганской области в ходе ожесточенного боя, наш земляк проявляя мужество, самоотверженность при выполнении боевого задания пал смертью храбрых. За проявленное мужество Баю Кененову присвоена медаль «За отвагу» посмертно.

В его родной школе, где он провел свои школьные годы провели митинг памяти в честь военнослужащего, погибшего в специальной военной операции на Донбассе. Это невосполнимая утрата для семьи, тяжёлая потеря для друзей и сослуживцев, для всех нас. Мы всегда будем помнить о подвиге земляка, который сражался за мирную жизнь каждого из нас, который пожертвовал своей молодой жизнью ради победы над нацизмом и ради мира во всём мире.

Баю Кененов навсегда останется в памяти земляков мужественным человеком, выполнившим свой гражданский и воинский долг.

Источник: https://golosstepi.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-z/83206/