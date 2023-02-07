Уроженец села Новочуртах Магомедов Муса помог вынести раненых жителей из-под завалов

Участник СВО, уроженец с.Новочуртах Новолакского района Магомедов Муса помог вынести раненых жителей из-под завалов.

Военнослужащий с первых дней начала СВО находится на передовой. Парень рассказывает, если вначале он не понимал цели своего нахождения на СВО, то со временем, видя, как фашистское отродье на территории Донбасса творит бесчинство, видя боль и слезы людей, на себе прочувствовал всю эту ситуацию и понял, тут надо навести порядок и защитить мирных людей.

«Вспоминаю случай, когда при охране и обороне переднего края в Запорожском направлении, утром в 9 часов, со стороны лесополосы противник совершил наступление — техника и живая сила противника превышала.

Несмотря на это, наша рота сдерживала наступление противника, скоординировала артиллерию и организовала отход к запасным позициям.

Противник бил часто по жилым кварталам. К сожалению, однажды мать с детьми под завалами спасти не удалось нам, но, взаимодействуя с аварийной службой, спасли раненых мужчину и 8-летнего ребенка», — рассказал боец.