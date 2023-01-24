Уроженец села Новая Мака представлен к Георгиевскому кресту

Уроженец села Новая Мака Сулейман-Стальского района Герман Магомедов участвует в СВО с самого её начала, с честью и достоинством отстаивает интересы и национальную безопасность Отечества.

Служит заместителем командира артиллерийского взвода.

За мужество и героизм,проявленные при исполнении воинского долга, Герман Магомедов представлен к Георгиевскому кресту.

Образцовость и дисциплинированность военнослужащего отмечены и в Благодарственном письме командира войсковой части 3761 Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ, полковника М.Ю.Калинина в адрес Главы Сулейман-Стальского района Саида Темирханова.

Источник: https://t.me/kasumkentinteresno/1072