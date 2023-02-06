Уроженец Новолакского района награжден медалью «За отвагу»

Участник СВО, уроженец села Банайюрт Новолакского района Тавсултанов Аслан Джабраилович Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина награжден медалью «За отвагу».

Военнослужащий, будучи школьником, успешно занимался вольной борьбой и занимал призовые места на соревнованиях.

По окончании школы, закончил Чеченский колледж экономики и управления по специальности «правоохранительная деятельность».

С самого начала спецоперации находится в зоне боевых действий. Участвовал в освобождении Мариуполя.