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Уроженец Новолакского района награжден медалью «За отвагу»

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Участник СВО, уроженец села Банайюрт Новолакского района Тавсултанов Аслан Джабраилович Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина награжден медалью «За отвагу».

Военнослужащий, будучи школьником, успешно занимался вольной борьбой и занимал призовые места на соревнованиях.

По окончании школы, закончил Чеченский колледж экономики и управления по специальности «правоохранительная деятельность».

С самого начала спецоперации находится в зоне боевых действий. Участвовал в освобождении Мариуполя.

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