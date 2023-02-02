Уроженец Гумбетовского района удостоился медали Г. Жукова

Магомед Абдулаев из села Италии Гумбетовского района 6 июня попал под артобстрел врага вблизи городов Попасная и Первомайск. Оказался ранен и перевернулся на грузовике с боеприпасами. Магомед обратился к сослуживцам за помощью, дождался её, даже был доставлен в медпункт для защития раны. Но он не мог оставить грузовик с боеприпасами: вернулся с товарищем и всю ночь охранял «Урал», пока наутро не приехали сослуживцы для эвакуации.

Магомед участвует в спецоперации с самого её начала, можно сказать наизнос, месяцами получая сна не более 2 часов в сутки.

Сейчас военнослужащий реаьилитировался после ранения и обучает мобилизованных военному делу. Указом Президента РФ он награждён медалью Георгия Жукова.