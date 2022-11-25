Уроженец Гумбетовского района награжден медалью Суворова

Уроженец села Мехельта Гумбетовского района, участник СВО на Украине Гасан Гасанов награжден медалью Суворова.

С 23 февраля принимал участие в СВО. За все время прохождения службы Гасан Гасанов всеми силами оказывал помощь военнослужащим. Ему удалось многих вынести из-под обстрела во время столкновения с неофашистами. Уверенные и самоотверженные действия фельдшера Гасанова способствовали освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских неонацистов. Сам он получил ранение в бедро. Несмотря на травму, поставленная перед ним задача была выполнена.

Указом Президента России Владимира Путина Гасан Магомедович Гасанов удостоился медали Александра Суворова за выполнение воинского долга в спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской республик от неофашистов. Глава Гумбета Галип Галипов поздравил Гасана Гасанова с получением медали, пожелал ему крепкого здоровья и всего наилучшего.