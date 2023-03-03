Уроженец Гели получил орден Мужества

Указом Президента России от 30 ноября 2022 года Ахмедов Джамал Магомедмуратович награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

В настоящее время Джамал Ахмедов находится в зоне проведения СВО в Украине, где наша доблестная армия освобождает жителей Донбасса от неофашистов.

Джамал Ахмедов со своими боевыми товарищами из 90-й танковой дивизии совместно с добровольцами освободили село Рай-Александровка Луганской народной республики. В ходе ожесточенных боёв они взяли в плен 18 солдат ВСУ и 1 польского наёмника. Ими также был освобождён населенный пункт Лоскутовка ЛНР. Бойцы подразделения завладели в качестве трофея боеприпасами противника и передали их милиции ЛНР. За проявленное мужество во время проведения этих спецопераций Д. Ахмедов получил орден Мужества.

Джамал Ахмедов родился в 1991 году в Махачкале. Его родители – Магомедмурат и Рабият – родом из с. Гели Карабудахкентского района. Магомедмурат Ахмедов, майор в отставке, посвятил свою жизнь служению Родине и народу. Второй его сын, брат Джамала, тоже служит Отчизне, защищает её от врагов.

После окончания школы и Дагестанского государственного института народного хозяйства Джамал поступил водителем-полицейским в ФКУ «ЦХиСО» МВД по РД.

До 2021 года работал инспектором полка ДПС. После начала СВО Джамал Ахмедов принял решение вступить в ряды добровольцев и защищать интересы Отечества и донбассцев. Пройдя 2-недельные курсы боевой подготовки в Буйнакске, 27 октября 2022 года он отправился в зону СВО, где через несколько дней получил боевое крещение в боях за село Рай-Александровка.

Сейчас Джамал Ахмедов со своими боевыми товарищами продолжает служить в зоне проведения СВО, где дарит мир и покой жителям Донбасса.

Вместе с супругой Джамал растит и воспитывает двух прекрасных дочерей. Орден Мужества накануне Дня защитника Отечества получил отец Джамала – Магомедмурат.

Начальник отдела пресс-службы администрации МР «Карабудахкентский район» Багавутдин Самадов.