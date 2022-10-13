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Уроженец Дагестана Рашид Дадаев в числе тех, кто добровольцем отравился в зону СВО

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Уроженец Республики Дагестан Рашид Дадаев определенный период жизни связал с профессиональной службой в армии, 16 лет прослужил в городе Буйнакске. За период воинской службы выполнял специальные задачи в столице Южной Осетии городе Цхинвал и имеет большой боевой опыт.

Сегодня он вместе со своей семьей проживает в столичном регионе страны. И в трудный для страны час, Рашид Дадаев незамедлительно откликнулся на призыв частичной мобилизации и добровольцем отправился в зону СВО. В городе Серпухов Московской области его ждёт семья: жена и двое детей. Родные и близкие военнослужащего гордятся поступком Рашида, отмечая, что ни секунды не сомневались в решении героя отправиться на защиту родного Отечества.

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