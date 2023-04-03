Уроженец Ботлихского района удостоен ордена Мужества

Уроженец села Рахата Ботлихского района Абдурахман Абдукаримов удостоен ордена Мужества.

Указом Президента РФ Владимира Путина младший сержант Абдурахман Абдукаримов за проявленное мужество, при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции награжден орденом Мужества.

Автомобильная колонна Абдурахмана Абдукаримова, которая везла оружие для наших военнослужащих подверглась артиллерийскому обстрелу. Несмотря на ранение, младший сержант Абдукаримов, рискуя жизнью, находясь под обстрелом, продолжил эвакуацию техники. Он проявил мужество и вывел автомобиль КАМаз с оружием из-под огня, тем самим обеспечив сохранность необходимого для бойцов вооружения.

За мужество и героизм наш земляк удостоен высокой государственной награды.