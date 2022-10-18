Уроженец Бабаюртовского района оказал помощь в покупке специальных технических средств

Уроженец села Адиль-Янгиюрт Бабаюртовского района Айнудин Алиев совместно с членами дагестанкой диаспоры в городе Воронеж оказал помощь в покупке специальных технических средств для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации.‎

Средства были направлены в зону СВО. Об этом накануне сообщили военные и выразили благодарность за оказанную помощь.

«Наше подразделение получило данные технические средства, за что выражаем огромное спасибо воронежскому землячеству Дагестана в лице Айнудина Алиева, Бариса Будайханова, Адилю, Рамадану и Нариману из Питера. Ваша помощь оказывает неоценимый вклад для приближения нашей победы. Победа будет за нами!», — сказали бойцы подразделения ВС РФ.

Хочется отметить, что специальная военная операция на территории Донбасса консолидировало общество против фашизма и неонацизма во имя приближения нашей Победы над сатанистами Запада.