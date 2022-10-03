Урожай риса в Дагестане соберут с 32 тысяч гектаров

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков на заседании Оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом внешних факторов под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Под урожай этого года было посеяно более 32 тыс. га риса, что на 6 тыс. га больше прошлого года. Рисоводы уже приступили к уборке урожая. На сегодняшний день убрано более 6,5 тыс.га

«Вся работа еще впереди, надо сконцентрироваться и приложить все усилия по своевременной уборке этой культуры в целях недопущения потерь, тем более, что в этом году цена на рис складывается неплохая, за рис-сырец дают до 28 руб за килограмм. Ежедневно при благоприятных условиях и существующем парке комбайнов мы можем убирать до 2 тыс. гектаров риса, это позволит до конца октября убрать весь рис», — сообщил Аджеков