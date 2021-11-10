Уровень вакцинированной прослойки граждан в Дагестане составляет до 38% от подлежащего контингента

Серьёзный толчок в увеличении темпов вакцинации в Дагестане дало введение ограничительных мероприятий, в том числе QR-кодов для посещения ряда общественных мест. Кроме того, понимание многими людьми, столкнувшимися на собственном опыте и опыте своих близких с тяжелым течением болезни, даёт большой стимул к созданию иммунной защиты от инфекции.

К такому выводу пришли инфекционисты и эпидемиологи, занимающиеся мониторингом ситуации с COVID-19 в республике. За последние 15 дней количество прошедших вакцинацию граждан увеличилось почти на 100 тысяч человек. Таких темпов не было с начала прививочной кампании.

На 10 ноября 2021 года в Дагестане от COVID-19 вакцинировано 38% от подлежащего количества вакцинации. К подлежащему вакцинации контингенту относится 80% взрослого населения республики — а это 1 800 543 дагестанцев, из них 355 032 лиц 60 лет и старше. По информации из единого федерального Регистра вакцинированных от COVID-19 в Дагестане от коронавируса привились 594 465 человек, из них обе дозы вакцины получили 482 714, первую дозу — 111 751 человек.

С начала пандемии в республику было поставлено 815 051 доза вакцины от COVID-19. Вакцинация проводится четырьмя видами иммунопрепаратов: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В Дагестане развёрнуто 87 стационарных и 59 мобильных пунктов вакцинации, которые работают с 10:00 до 19:00 часов ежедневно. Для того, чтобы сделать прививку нужно иметь с собой копии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС.