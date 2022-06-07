Уровень вакцинации в Дагестане достиг 85 %. Это позволяет снять требования по ношению защитных масок. Сергей Меликов поблагодарил за это дагестанцев на своей странице Телеграм. «Долгожданная для многих новость – в Дагестане снимаются требования по ношению защитных масок.

Благодарю всех, кто терпеливо и ответственно относился к своему здоровью и безопасности. Уровень вакцинации в нашей республике достиг 85%. Именно такое отношение к проблеме позволило нам добиться устойчивого снижения заболеваемости.

Отмена ограничений позволит бизнесу работать в полную силу, что особенно важно в сегодняшних условиях. Единственное ограничение, которое сохраняется, – дезинфекционный режим. И, конечно, специалисты продолжают мониторить ситуацию для оперативного принятия необходимых мер», — говорится в тексте.