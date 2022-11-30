Уровень неформальной занятости в Дагестане составляет почти 49%

Такие данные озвучил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он сообщил, что по данным Росстата, по итогам 2021 года в теневую занятость республики были вовлечены почти 571 тыс. чел., или около 49% от экономически активного населения – это в два с лишним раза больше, чем в целом по стране (по стране – 14,5 млн чел, 20,3 % от экономически активного населения).

Премьер-министр обратил внимание на то, что если бы уровень неформальной занятости в республике был бы равен среднероссийскому 20,3%, — то, по самым скромным оценкам, республиканский бюджет дополнительно получил бы более 7 млрд руб. налоговых поступлений по НДФЛ.

А это десятки построенных школ, ФАПов, отремонтированных дорог и так далее, сказал премьер.