Уровень контрактации по нацпроектам в Дагестане составляет 99%

Об этом сообщил врио министра экономики и территориального развития Дагестана Адильхан Ахмедов на Заседании Президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию проектной деятельности, которое проходит в эти минуты под руководством премьер-министра РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По словам Ахмедова, в рамках реализации нацпроектов на территории республики в 2022 году было запланировано заключение 1235 контрактов (договоров), из которых по состоянию на 16 декабря заключено 1 223, что составляет 99% на сумму 24,1 млрд рублей.

Так, 100% контрактация – «Культура», «Безопасные и качественные дороги», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Экология», «Цифровая экономика», «Производительность труда», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Образование» и «Жилье и городская среда».

80 — 100% контрактация – «Демография» и «Здравоохранение».