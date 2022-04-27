Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 43,7%

В России полный курс вакцинации от коронавируса пройден более 86 млн раз, вакцинация первым компонентом — более 90 млн раз. При этом уровень коллективного иммунитета снизился за последнюю неделю с 45,2% до 43,7%, сообщил оперативный штаб.

«По состоянию на 22 апреля текущего года в России количество госпитализаций за сутки составило 2 660 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,2%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 32 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 48 регионах. Ситуация осталась без изменений в 5 субъектах РФ», — говорится в сообщении.

Выздоровело за сутки 13 480 человек, что на 4,9% меньше, чем сутками ранее. Выявлено 9 001 случаев заболевания коронавирусной инфекции, число летальных исходов за сутки — 195.

В последнее время ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране улучшается: число новых случаев ежесуточно ниже 10 тысяч, невелико число тяжело больных пациентов. Однако эпидемиологи напоминают , что пандемия еще не завершилась, а глава Минздрава Михаил Мурашко предположил, что подъем заболеваемости может вновь начаться в мае — начале июня. Источник: Российская Газета