Урок цифры прошел в одной из махачкалинских школ

Открытый урок «Быстрая разработка приложений» прошел в школе № 50 Махачкалы. Мероприятие организовано в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Школьники узнали о быстрой разработке приложений на основе технологии low-code и об этапах их создания. В тренажере, имитирующем low-code платформу, участники создали свое приложение.

«Уроки цифры направлены на то, чтобы привлечь внимание подрастающего поколения к специальностям в сфере информационных технологий. Возможно, сегодняшнее наше занятие повлияет на выбор профессии в будущем», – сказал министр цифрового развития РД Юрий Гамзатов.