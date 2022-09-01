Урок мира в Луткунской школе провел Сергей Меликов

Глава Дагестана Сергей Меликов провёл Урок мира в Луткунской школе.

Открывая занятие, руководитель республики напомнил собравшимся о важности сохранения мира, который российские военнослужащие отстаивают в зоне проведения специальной военной операции, где тысячи дагестанцев героически выполняют свой долг. «Давайте все вместе делать как можно больше для того, чтобы в наших семьях, на нашей земле царил мир, это, пожалуй, самый главный тезис сегодняшнего урока», — сказал Сергей Меликов.

Он подчеркнул, что дети наравне со взрослыми должны участвовать в жизни школы: «Не стоит навязывать ученикам какие-то идеи, наоборот, нужно дать им возможность заниматься тем, что действительно нравится. Безусловно, есть важное: определенные правила поведения, меры безопасности, расписание уроков, недопустимость использования гаджетов в учебных заведениях и прочее. Но все это не должно делать пребывание детей в школе некомфортным».

Школьники радостно встретили новые идеи и поблагодарили главу республики за приезд.