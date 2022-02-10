Урбеч пользуется популярностью на Кавказе

На Кавказе, особенно в Дагестане, весьма популярен такой продукт как урбеч. Это паста из перетертых семян или орехов, измельченных до состояния однородности. Данное блюдо очень полезно для здоровья, рассказал журналист и врач, ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

Врач отметил, что в Дагестане этот продукт употребляют уже несколько веков. Главная ценность этой пасты заключается в том, что она содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые благотворно влияют на сердце и сосуды.

«Семена и орехи — это кладезь полезных жиров и витаминов. А когда продукт еще находится в перемолотом виде, организму становится легче все это усваивать», — отметил он.

Журналист добавил, что урбеч хоть и калориен, много съесть его не получится, так как у него весьма специфический вкус.

«Можно добавлять его в небольшом количестве в соусы, каши, творог. Одна ложка на кастрюльку пшенной каши — просто топ», — заключил Малоземов.