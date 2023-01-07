Урбеч на водяной мельнице стал популярным среди туристов в Дагестане

В Дагестане делают съедобную пасту из фруктовых косточек по старинной технологии на водяной мельнице.

В этот рождественский пост православные неожиданно открыли для себя новое блюдо.

Дагестан – один из немногих регионов в стране, где все еще работают водяные мельницы. К примеру, в Ботлихском районе функционируют шесть старинных мельниц. Одну из них возвели в XIX веке, недавно отреставрировали и вновь запустили. Мельница стоит на реке Ансалтинка.

Сотни лет назад горцы здесь мололи кукурузную и пшеничную муку. Сегодня делают и урбеч. Сейчас мельница в распоряжении Таибат Шарапудиновой. Женщина здесь делает урбеч, а затем отправляет его по всему миру.

«Покупают много. Иркутск, Греция, Венгрия, Бразилия. Мы, которые делаем урбеч, меньше его кушаем, чем русские. Русские много кушают», — говорит Таибат Шарапудинова.

При мельнице есть обжарочный цех для семян и орехов. Кто-то предпочитает урбеч из сырых косточек и семечек, а кто-то из жареных.

«Миндаль, семечки, лен, бывает и тыквенные семечки. Когда жарим, очень хороший и вкусный урбеч получается», — отмечает Патимат Магомедова.

Туристические бум в Дагестане вызвал небывалый спрос на урбеч.

Водяная мельница однозначно лучше электрической. Во-первых, нет трат на энергоснабжение, во-вторых, ледяная вода горной реки постоянно охлаждает нижний камень — паста не греется и не теряет вкусовых свойств.

Женщины здесь делают урбеч и днем, и ночью. У каждой мельницы стоит кровать с подушками и одеялами, тут можно поспать часик.