Урбеч Хадиджи Гаджиевой вышел в финал международного бизнес-конкурса

Студентка автодорожного колледжа Махачкалы Хадиджа Гаджиева приняла участие в международном конкурсе «Мой первый бизнес» в рамках проекта «Россия — страна возможностей» и вышла в финал. Бизнес-проект у неё весьма традиционный для Дагестана — производство урбеча, однако готовит она его из разнообразных продуктов. Она считает, что такая еда самый раз для сыроедов, спортсменов, веганов. Её продукцию заказывают магазины здорового питания, эколавки. Также она предлагает потребителям прийти и самим приготовить урбеч из выбранных продуктов.

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