Управление Росреестр по РД окажет поддержку пострадавшим от града в регистрации прав на недвижимость

По данным ГУ МЧС России по Дагестану из-за прошедших в субботу ливней с градом в Буйнакске и Буйнакском районе по предварительным данным, повреждения получили более 2 тыс. частных домовладений, 33 жилых высотных дома, 14 детсадов, 7 школ.

Так как не все объекты недвижимости прошли регистрацию в ЕГРН, то это может осложнить расчет компенсации за ущерб.

Управление Росреестра осуществит регистрацию объектов недвижимости оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в ускоренном формате.

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