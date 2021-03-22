Управление по капстроительству проинспектировало строящуюся школу в Авадане

Руководитель Управления по капстроительству Магомед Азизов совместно с главой Докузпаринского района Магомедом Шамиловым проинспектировали ход строительства школы на 400 мест. Инспекцию представляли также сотрудники Главного военно-строительного управления N4 и Дирекции единого госзаказчика-застройщика.

По итогу инспекции выявлены недостатки строительства для завершения объекта в срок. Также выявлена проблема накапливания грунтовых вод в подвале школы. Решено установить дренажную систему, подключив её к системе орошения.

По установленному плану школа должна быть сдана к 1 сентября.