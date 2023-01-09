Уполномоченный по правам человека в РД Джамал Алиев подвел предварительные итоги 2022 года

В 2022 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан поступили свыше 1200 обращений, почти половина из которых касались нарушения социальных прав граждан. В обшей сложности правовую помощь получили более 3500 человек.

Кроме того, были внесены изменения в действующее законодательство, в том числе о предоставлении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 23 лет, социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Соответствующий законопроект был принят на сессии Народного Собрания РД.