Уполномоченный по правам человека Джамал Алиев встретилс с директором агрегатора «Яндекс.Такси» после инцидента с активисткой Сабриной Алиевой

«Встретился вместе с министром по физической культуре и спорту Дагестана Сажидом Сажидовым с активисткой Сабриной Алиевой и директором таксопарка агрегатора «Яндекс.Такси» Идрисом Алиевым.

Напомню, что накануне Сабрина, которая является инвалидом-колясочником, вызвала машину в агрегаторе «Яндекс.Такси», однако, водитель отказался ее везти, объяснив это тем, что в багажнике его автомобиля нет места для коляски.

Когда Сабрина отказалась оплачивать отмену заказа, водитель ее оскорбил и пожелал «вечно ходить с инвалидной коляской». Главой республики С.А. Меликовым было поручено разобраться с этой ситуацией.

Руководитель таксопарка принёс извинения Сабрине от имени организации и водителя, от личной встречи с которым активистка отказалась.

Надо отметить, что водитель бессрочно отключён от возможности дальнейшей работы.

Я также связался с руководителем группы «Яндекса» по развитию бизнеса на Северном Кавказе, который, в свою очередь, признал, что данная ситуация является вопиющей, и в качестве извинений Сабрине был подарен промокод на бесплатные поездки.

В ближайшее время он прилетит в Дагестан для нашей встречи, на которой мы проработаем совместные решения для исключения подобных ситуаций в будущем, ведь, как мы знаем, нарекания у клиентов агрегатора имеются, не все подобные случаи становятся достоянием общественности, и в этой сфере необходимо проводить профилактику», — написал Алиев в своём Телеграм.