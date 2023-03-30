Унцукульский район первым из 42 районов республики полностью перешёл на платформу «ГосВеб»

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РД.

Теперь сайты всех 12-ти администраций сельских поселений и 15-ти школ района пользуются бесплатным интернет-ресурсом, что позволяет существенно сэкономить бюджетные средства на размещение сайтов на серверах и их техническую поддержку.

Кроме того «ГосВеб» гарантирует безопасность и защиту от взломов.

Платформа обладает и другими преимуществами, в том числе: удобный дизайн для пользователей; простой конструктор для редакторов сайтов, структура которых разработана с учётом лучших практик и требований законодательства; бесплатный хостинг сайтов и обучение редакторов; высокая степень безопасности (сайты развернуты в безопасной среде ЕПГУ).

Конструктор сайтов позволяет доносить информацию в понятной и доступной форме. На каждом сайте есть свой цифровой ассистент, которому достаточно задать вопрос, а не вычитывать множество юридических текстов в поиске ответа.

Цель проекта «ГосВеб» сформировать единую цифровую среду государственных интернет-ресурсов. Проект входит в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации».

В настоящее время в Дагестане развернуто 2035 шаблонов сайтов сельских поселений и школ из которых 105 перешли уже в официальный режим и доступны в сети «Интернет».

Напомним по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова все муниципалитеты уровня сельских поселений региона должны перейти на платформу «ГосВеб» до конца апреля.