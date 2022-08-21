Уникальный «Электросигнал»

Большое красивое старинное здание в центе Дербента, где расположен завод «Электросигнал», имеет довольно богатую историю. В 1905 году два брата Дадашевых построили его и подарили тогдашнему российскому императору Николаю II. Император учредил здесь военное училище. Во время Гражданской войны здесь располагался штаб Ревкома Южного Дагестана. А уже в советское время тут открыли педагогическое училище. Позже, в 1958 году, постановлением Совета министров ДАССР был основан завод «Электросигнал», который работает в здании и по сей день.

Предприятие разрабатывает радиоэлектронику, антенны, радиолокационные станции (РЛС) – продукцию оборонной промышленности. Завод является уникальным для российской отрасли, поскольку только он поставляет оборонной промышленности страны радиолокационные станции. Потребность в такой продукции в нынешних условиях высокая, говорит гендиректор «Электросигнала» Далгат Мирзабеков.

Как рассказывает руководитель предприятия, завод попросили взяться за производство РЛС, посадочных локаторов и антенн после того, как обанкротился «Избербашский радиозавод им. Плешакова». Руководитель «Электросигнала» демонстрирует стоящий в одном из помещений предприятия обзорно-диспетчерский радиолокатор. Диаметр антенны достигает десяти метров, высота – почти четыре метра. Цена одного такого посадочного локатора – 780 млн рублей.

«Излучатель даёт электромагнитную волну почти 10 гигагерц. Она включается в атмосферу, натыкается на летательный аппарат и отражается обратно в антенну. С антенны сигнал идёт на приемник, где перерабатывается и пускается на пульт оператора. Потом на мониторе оператора появляются точки, луч – куда и как идёт самолёт, с какой скоростью он летит, под каким углом и на какой высоте», – объясняет Мирзабеков принцип работы локатора.

Новую технологию тут придумали и освоили самостоятельно, потому что не нашли в стране никого, у кого можно было бы купить или занять антенны. Единственно, на кого вышли – бывший завод «Россия» в Санкт-Петербурге. «Раньше они изготовляли подобные станции. Когда я спросил директора, как они делают зеркала антенн, он ответил: «Никак. Просто берём старые, рихтуем и ставим на место. Отвратительное отражение и обнаружение, но другого нет». Тогда мы решили вплотную заняться этим вопросом, чтобы производитель качественную продукцию», – вводит в предысторию процесса производства гендиректор.

Объём производства на предприятии за последние 30 лет сократился. Не в меньшей степени повлиял на это отказ от выпуска трёх видов телевизоров, который в своё время успешно усвоили на «Электросигнале». Трагичная страница в славной истории завода, признаются сотрудники.

Производство прекратилось в 1998 году. Правительство и Центробанк тогда объявили технический дефолт. Это был «черный понедельник», когда обвалились в том числе и все запасы предприятия. У «Электросигнала» в резерве находилось почти 10 млн долларов. Обвал курса рубля привёл к тому, вернуть завод смог только 900 тысяч долларов. С такими малыми средствами завод не смог продолжить производство телевизоров. Тогда в сутки 85 тысяч долларов уходило только на кинескопы. Заказанная месячная норма кинескопов по морю доставлялась в течение полутора месяцев. В итоге финансовые трудности привели к тому, что производство остановилось.

Сейчас руководитель предприятия заверяет, что они готовы возродить телевизионное производство, но существует ряд проблем, которые нужно решить, чтобы завод начал работать на полную мощность. Предприятие обладает достаточным потенциалом, чтобы выпускать минимум 500 тысяч телевизоров в год. Для возобновления производства «Электросигналу» необходимы кредитные средства – несколько миллиардов рублей.

«Практически у нас все готово для этого. Небольшая переделка, чтобы перейти с электро-лучевого кинескопа на жидкокристаллический. Для такого преобразования хватит одного месяца. Были бы деньги», – говорит Мирзабеков.

Напомним, завод мы посетили в рамках пресс-тура, организованного Минпромторгом Дагестана. Вместе с руководителем ведомства журналисты посетили несколько значимых предприятий юга республики. Выслушав проблемные вопросы, Низам Халилов выразил готовность рассмотреть их отдельно и содействовать решению.

Это как раз тот случай, когда у дагестанского предприятия есть возможность реально включиться в программу импортозамещения и стать современным производством. Сегодня государственная поддержка довольно ощутима. Надеемся, что и в случае с «Электросигналом» удастся возобновить мощности, утерянные отнюдь не по вине производителя.

Источник: Дагестанская правда