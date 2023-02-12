Уникальный агульский мёд

Рамазанов Абдулла Булаевич посвятил пчеловодству практически всю свою жизнь. В его пасеке сегодня находится около сотни пчелиных семей, каждая из которых стабильно приносит мед. В 2023 году пчеловод Рамазанов стал героем выпуска популярного канала на платформе YouTube «Медоцвет», автором которого является ведущий пчеловод России Михалев Алексей Вячеславович.

Пчеловод проводит профессиональную экспертную оценку пчеловодческой продукции.

По словам эксперта, для Дагестана характерно кочевое пчеловодство. Проведя экспертную оценку, Михалев отметил уникальные характеристики горного меда, его особенные органолептические характеристики. Горному меду эксперт поставил баллы, которые соответствуют меду высшей категории.

Это очередное подтверждение того, что пчеловоды Агульского района занимаются своим ремеслом в богатейших природных условиях. На богатых разнотравьем лугах и мед получается особенный.

Алёна Магомедова