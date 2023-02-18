Уничтожил ДРГ и обеспечил продвижение колонны

Тыловая колона под руководством капитана Муталибова совершала марш в район расположения позиций батальонной тактической группы Вооруженных Сил Российскоф Федерации.

В ходе продвижения по маршруту капитаном Шейх-Саидом Муталибовым была обнаружена диверсионно-разведывательная группа украинских националистов, оборудующая инженерные преграды на пути следования колонны.

Шейх-Саид Муталибов, оценив обстановку и используя условия местности, рассредоточил личный состав и вступил в бой с врагом. Застигнутые врасплох боевики, понеся потери, спешно покинули позиции.

После боя Шейх-Саид Муталибов, выставив охранение, вместе с подчиненными приступил к разбору завалов, препятствующих движению колонны.

Мужество, смелость и самоотверженность капитана Муталибова позволили колонне прибыть в заданный район своевременно и без потерь.