Уммупазиль Омарова прокомментировала Послание Президента

Руководитель Минобрнауки РД Уммупазиль Омарова высказалась по итогам Послания Президента Федеральному Собранию.

Министр отметила, что особое внимание Президент уделил демографической политике и системе образования, а также воспитанию подрастающего поколения. Основной проблемой в этой связи является сложность устройства детей в дошкольные образовательные учреждения. Так как наш регион является лидером по рождению детей, для нас крайне необходимы новые детские сады. Для решения данной проблемы в Дагестане уже активно ведутся работы на всех уровнях. И к 2022 году в республике планируется построить 77 детских садов на 10,9 тыс. мест для малышей от 2 месяцев до 7 лет.

По словам министра, Президент отметил значимость участия классных руководителей в воспитании подрастающего поколения. Таким образом, по решению главы государства с нового учебного года установили надбавку за классное руководство с сохранением имеющихся льгот.

В республике, как сообщила Омарова, большое внимание уделяется вопросам улучшения оснащения образовательных учреждений в селах. И стартовые шаги в этом направлении в регионе сделаны. Для этого в 2019 году в Дагестане появились 168 центров образования «Точка роста», также подключили к интернету 450 общеобразовательных учреждений. Планируется к 2022 году подключить и остальные школы.