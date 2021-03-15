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Умаросман Гаджиев выехал в Карабудахкент для оценки масштаба урона от снегопада

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Министр информации и печати Дагестана Умаросман Гаджиев побывал в Карабудахкентском районе для личной оценки масштаба урона, который нанёс жителям района обильный снегопад.

Особенно пострадали села Параул, Карабудахкент, Уллубийаул. Снегопад выпал в настолько большом объёме, что пострадало много хозяйств: тяжести не выдержали балки перекрытий крыш, обрушены навесы, нанесён большой вред сельхозугодиям.

По мнению Умаросмана Гаджиева, ликвидировать последствия стихийной чрезвычайной ситуации будет очень сложно без господдержки.

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