Умаросман Гаджиев выехал в Карабудахкент для оценки масштаба урона от снегопада

Министр информации и печати Дагестана Умаросман Гаджиев побывал в Карабудахкентском районе для личной оценки масштаба урона, который нанёс жителям района обильный снегопад.

Особенно пострадали села Параул, Карабудахкент, Уллубийаул. Снегопад выпал в настолько большом объёме, что пострадало много хозяйств: тяжести не выдержали балки перекрытий крыш, обрушены навесы, нанесён большой вред сельхозугодиям.

По мнению Умаросмана Гаджиева, ликвидировать последствия стихийной чрезвычайной ситуации будет очень сложно без господдержки.