Умаросман Гаджиев считает, что Дагестан играет особую роль для России

Руководитель Минпечати РД Умаросман Гаджиев высказался по факту Постановления Совфеда РФ «О господдержке социально-экономического развития Республики Дагестан» в формате особой важности региона в масштабах страны.

По его словам, готовность Совфеда РФ содействовать в решении задач новых и тех, что «долгие годы не находили своего решения», окажут серьёзный толчок во всестороннем социально-экономическом развитии республики.

Умаросман Гаджиев считает, что ряд задач, включенные в постановление и будут решены с поддержкой центра — это знак доверия новому руководителю региона Сергею Меликову и шанс значительно улучшить привлекательность Дагестана через повышение уровня качества жизни в нем.