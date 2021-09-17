Умаросман Гаджиев проголосовал на выборах

Министр информации и печати Умаросман Гаджиев пришел на избирательный участок, чтобы исполнить свой гражданский долг. После процедуры голосования министр прокомментировал проходящий в стране избирательный процесс.

«Возможность избирать и быть избранным – конституционное право каждого гражданина нашей страны. А воспользоваться этим правом, считаю, долг неравнодушных к судьбе страны, республики, в итоге — к своей судьбе людей», — напомнил руководитель ведомства.

«Реализация столь грандиозных задач потребует консолидации всего дагестанского общества, органов власти, особых усилий нового дагестанского парламента, дагестанских депутатов в Государственной Думе. И для того, чтобы все сложилось, нам необходимо оставить на время другие дела, прийти на избирательный участок и сделать осознанный выбор сегодня. Я пришел на выборы с внуком. Ему интересен этот процесс, хочет знать, что и как, задает много взрослых вопросов. Уверен, что в этот день закладываются основы и для его благополучного будущего», — сказал министр.