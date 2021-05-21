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Умаросман Гаджиев принял участие в работе Республиканской научной сессии

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21 мая в актовом зале ДФИЦ РАН прошла Республиканская научная сессия. Мероприятие было посвящено девяностопятилетнему юбилею академика РАН Гаджи Гамзатова. В работе сессии принял участие Умаросман Гаджиев. Министр информации и печати РД отметил вклад доктора филологических наук профессора Гаджи Гамзатова в культуру и литературу Дагестана. А также подчеркнул, что для развития литературного состояния республики необходимо привлекать весь творческий потенциал региона. В этих же целях министерством запланировано проведение мероприятия, куда будут приглашены крупные учёные, поэты, писатели и исследователи.

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