Образование

Умаросман Гаджиев посетил ДагГау

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Министр информации и печати РД встретился с преподавателями и студентами Дагестанского государственного аграрного университета. В рамках встречи министр отметил, что среди дагестанцев есть большое количество достойных людей, которые могут стать примером для других. Для того, чтобы быть готовым к взрослой жизни, по словам Умаросмана Гаджиева, нужно быть ориентированным на лучшие примеры. Также в рамках встречи руководитель Мининформа Дагестана вручил грамоты сотрудникам пресс-службы университета и отличившимся студентам.

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