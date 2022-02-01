Умар Якиев: «Сергей Меликов делает всё для процветания и развития нашей республики»

Эксперт, Заслуженный работник культуры Республики Дагестан, член Союза журналистов России Главный редактор республиканской газеты «Нийсо-Дагестан» на чеченском языке Якиев Умар Абдулнасирович отмечает: «Регион впервые посетили представители высшего руководства ПАО «Газпром» и соответственно результат данной встречи надеемся будет позитивным для дальнейшего развития нашей республики. Как мы знаем, за 2021 год было сделано немало для улучшения экономики республики, также в сфере образования, медицины, ЖКХ, было реализовано множество нацпроектов, и работа продолжается. Глава Дагестана Сергей Меликов делает всё для процветания и развития нашей республики».

Нет сомнения и в том, что Сергей Меликов оправдает надежды сотен и тысяч семей дагестанцев, что в скором времени у них в домах появится голубое топливо.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»