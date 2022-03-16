Общество

Умар Якиев: «Новое месторождение поможет развитию и росту экономики нашей республики» 

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Журналист, поэт, Заслуженный работник культуры Республики Дагестан, член Союза журналистов России Якиев Умар Абдулнасирович высказал свое экспертное мнение по поводу недавнего открытия крупного газоконденсатного месторождения на шельфе Каспийского моря в российском секторе, в 70 км от Махачкалы.

«Отрадно, что многолетний труд дагестанских ученых-геологов по исследованию шельфа Каспийского моря и разведке нефти и газа оценили и в будущем данный проект и сотрудничество принесут прибыль и помогут развитию и росту экономики нашей республики», — с удовлетворением отмечает главный редактор республиканской газеты «Нийсо-Дагестан» на чеченском языке.

Согласен с коллегой. Несомненно, новость для Дагестана отрадная. В перспективе — пополнение бюджета республики налоговыми поступлениями, развитие промышленности, новые рабочие места. Это даст толчок развитию всего региона.

Манафов Абдурахман Джалилович, зам. гл.редактора республиканской газеты «Вести Агула»

 

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