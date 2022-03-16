Умар Якиев: «Новое месторождение поможет развитию и росту экономики нашей республики» 

Журналист, поэт, Заслуженный работник культуры Республики Дагестан, член Союза журналистов России Якиев Умар Абдулнасирович высказал свое экспертное мнение по поводу недавнего открытия крупного газоконденсатного месторождения на шельфе Каспийского моря в российском секторе, в 70 км от Махачкалы.

«Отрадно, что многолетний труд дагестанских ученых-геологов по исследованию шельфа Каспийского моря и разведке нефти и газа оценили и в будущем данный проект и сотрудничество принесут прибыль и помогут развитию и росту экономики нашей республики», — с удовлетворением отмечает главный редактор республиканской газеты «Нийсо-Дагестан» на чеченском языке.

Согласен с коллегой. Несомненно, новость для Дагестана отрадная. В перспективе — пополнение бюджета республики налоговыми поступлениями, развитие промышленности, новые рабочие места. Это даст толчок развитию всего региона.

Манафов Абдурахман Джалилович, зам. гл.редактора республиканской газеты «Вести Агула»