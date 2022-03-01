Умар Джавтаев: Чем больше будет сформировано контрсанкций с нашей стороны, тем быстрее Россия выйдет из сложившейся ситуации

Россия готова принять ответные меры в ответ на жесткие санкции Запада, для которого экономические последствия могут оказаться куда тяжелее.

Ограничения включают в себя контрсанкции касательно приостановки экспорта нефти и газа в страны, поддержавшие санкции. Данные меры способны привести к убыткам западных компаний и вызвать мощнейший энергетический кризис.

С переходом России на продажу своих нефти и газа за рубли, Запад будет вынужден приобретать рубли за доллары, евро, фунты. В таком случае курс рубля будет сбалансирован.

Показатели внутреннего рынка возрастут, и Россия начнет производить всю линейку товаров, начиная от потребительских, заканчивая высокотехнологичными с использованием технологий, в том числе из Китая.

Сырьевой экспорт будет переориентирован на Юго-Восточную Азию. Объёмы экспорта туда увеличатся в разы, а в нашу сторону пойдут товары массового потребления.

Экспертную оценку относительно сложившейся ситуации дал Умар Джавтаев, председатель правления, член Общественной палаты РД и Дагестанской региональной общественной организации «Альтернатива насилию».

«Запад думает, что если они ограничат нас, то мы сразу будем давить на своё правительство, и правительство уйдёт в отставку. Это ошибочное мнение, они зря стараются. Это показали прошлые санкции по импортозамещению, когда мы полностью обеспечили себя продовольствием. Чем больше будет сформировано контрсанкций с нашей стороны, тем быстрее и увереннее Россия выйдет из сложившейся ситуации», — сказал Джавтаев.

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