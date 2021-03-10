Улучшение жизни в СКФО обсудили на встрече клуба «Будущее Кавказа»

Лидеры клуба «Будущее Кавказа» встретились в Махачкале на базе ДГУНХ 7 марта. В работе заседания приняли участие специалисты Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках мероприятия были проведены экспертно-аналитические сессии с целью определения барьеров, сдерживающих социально-экономическое развитие Дагестана. Их было выделено четыре: экологические, подготовка педагогических кадров, доступная среда и инвестиционная привлекательность. Также в ходе встречи был сформирован лидерский экспертный клуб мнений.

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