Уллубий Эрболатов: президент сделал акцент на позитивном развитии экономики страны

Член Общественной палаты Дагестана Уллубий Эрболатов обратил внимание читателей «Молодежки» на главный тезис в выступлении президента Путина на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге: несмотря на санкции, экономика страны развивается стабильно.

«Было видно, что глава государства удовлетворен ее состоянием. Он отметил, что ВВП страны вырос по итогам года на 3,3%, что гарантирует исполнение всех социальных обязательств», — подчеркнул собеседник «Молодежки».

«Мы сохранили ответственную, сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах: и в еврозоне, и в других регионах, – и близка к историческому минимуму: составляет 2,9 процента. Безработица – 3,3 процента, такой низкой она еще не была никогда в нашей истории», — сказал президент Путин.

Но не затронуть тему Украины президент Путин не мог, он еще раз разъяснил присутствующим, особенно иностранным гостям, почему мы вынуждены были начать специальную военную операцию, добавил Эрболатов.

«Обращает на себя внимание динамика ненефтегазовых доходов. За январь–май они выросли на 9,1 процента, что заметно выше прогнозов. При этом в мае темп составил плюс 28,5 процента», — сказал глава государства.

Кроме того, пользуясь возможностью, член Общественной палаты оценил как «великолепный» выставочный павильон Дагестана на форуме, который привлекает внимание множества гостей, в том числе иностранных.

Уллубий Эрболатов также остановился на некоторых подписанных Дагестаном соглашениях:

«Прежде всего отмечу энергетическую сферу. Так, член правления ПАО «Газпром» Владимир Марков, генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и глава Республики Дагестан Сергей Меликов провели рабочую встречу на полях форума. Стороны обсудили догазификацию и консолидацию газовых сетей региона.

Особое внимание было уделено реализации Программы развития газоснабжения и газификации Дагестана. Этот документ предусматривает газификацию 211 населенных пунктов в 27 районах республики, что, согласитесь, немало. Кроме того, компания «РусГидро» подготовит предложения по актуализации схем водоснабжения и водоотведения Дагестана. Об этом также было заключено соответствующее соглашение.

Отметим, что «РусГидро» имеет многолетний опыт плодотворного сотрудничества с Республикой Дагестан. У нас работает крупнейший филиал «РусГидро», объединяющий 16 гидроэлектростанций, в том числе самую мощную на Северном Кавказе – Чиркейскую. Помимо этого, в настоящее время идет проектирование Могохской ГЭС», — добавил Уллубий Эрболатов.

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