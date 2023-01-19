Улицы села Мехельта носят имена воинов СВО Шамиля Насрулаева и Шамиля Гаджимурадова

В селе Мехельта Гумбетовского района двум улицам присвоены имена уроженцев села – кавалеров орденов Мужества, сотрудников СОБР «Ястреб – Каспий» Управления Росгвардии по РД майора полиции Шамиля Насрулаева и старшего лейтенанта полиции Шамиля Гаджимурадова.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника территориального органа полковник Георгий Котов, командир СОБР «Ястреб – Каспий» полковник полиции Запир Алискантов с бойцами отряда, руководитель Гумбетовского района Галип Галипов, начальник ОМВД РФ по Гумбету полковник полиции Магомед Магомедов, глава с.Мехельта Магомед Абдунасиров.

Глава муниципалитета отметил, что на примере Шамиля Насрулаева и Шамиля Гаджимурадова будет воспитываться молодежь. Честь открыть мемориальные доски предоставили полковнику полиции Запиру Алискантову, отцу Шамиля Гаджимурадова – Ухуме Гаджимурадову и брату Шамиля Насрулаева – Гаджимураду Насрулаеву.