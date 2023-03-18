Улицу в селе Красноармейское назовут именем погибшего участника СВО

Улицу по 11 линии в селе Красноармейское назовут именем погибшего в ходе специальной военной операции махачкалинца Ислама Абдурахманова.

Исполняющий обязанности главы города Махачкалы Ризван Газимагомедов посетил село, входящее в состав городского округа, вместе с главой Кировского района Махачкалы Салихом Сагидовым и коллегами в ходе общегородского субботника.

Об этом он рассказал в своём телеграм-канале:

«Вместе с коллегами посетил 11 линию в селе Красноармейское, где проводится благоустройство улицы в рамках данного ранее поручения в ходе посещения населённого пункта.

Здесь ведутся мероприятия по подготовке основания под укладку асфальтобетонного покрытия.

Работы планируется завершить в течение двух недель.

Эту улицу мы планируем назвать именем махачкалинца, уроженца села Красноармейское городского округа Абдурахманова Ислама Абдулбасировича, героически погибшего в ходе специальной военной операции».