Улицу в селе Красноармейское назовут именем погибшего участника СВО

Улицу по 11 линии в селе Красноармейское назовут именем погибшего в ходе специальной военной операции махачкалинца Ислама Абдурахманова.
Исполняющий обязанности главы города Махачкалы Ризван Газимагомедов посетил село, входящее в состав городского округа, вместе с главой Кировского района Махачкалы Салихом Сагидовым и коллегами в ходе общегородского субботника.
Об этом он рассказал в своём телеграм-канале:
«Вместе с коллегами посетил 11 линию в селе Красноармейское, где проводится благоустройство улицы в рамках данного ранее поручения в ходе посещения населённого пункта.
Здесь ведутся мероприятия по подготовке основания под укладку асфальтобетонного покрытия.
Работы планируется завершить в течение двух недель.
Эту улицу мы планируем назвать именем махачкалинца, уроженца села Красноармейское городского округа Абдурахманова Ислама Абдулбасировича, героически погибшего в ходе специальной военной операции».