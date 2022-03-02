Общество

Улицу в Махачкале назовут именем погибшего в Украине дагестанского офицера

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Одна из улиц Махачкалы будет названа именем дагестанца Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

Мэр города Салман Дадаев обратился с этой инициативой в правительство.

По информации властей, офицер российской армии, уроженец Кулинского района Нурмагомед Гаджимагомедов ценой своей жизни спас личный состав воинского подразделения. В соцсетях ранее появилась информация, что молодой человек подорвал себя гранатой вместе с окружившими его солдатами украинской армии.

Глава Дагестана Сергей Меликов лично выразил соболезнования родным и близким Гаджимагомедова. Он также поручил органам власти оказать семье погибшего необходимую поддержку.

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