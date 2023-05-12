Улица названа в честь Героя России

В Тарумовском районе, в райцентре, в рамках празднования Дня Победы прошло знаковое событие — открытие Мемориальной доски на улице им.Шамиля Магомедова, Героя России.

Право открыть Мемориальную доску было предоставлено и.о.главы администрации МР «Тарумовский район» Василию Джамалову и брату Героя России Саиду Магомедову, находящемуся дома на реабилитации после тяжелого ранения.

«Спасибо за то, что Республиканские и районные власти не оставляют без внимания подвиги воинства, которое ценной своей жизни защищает право на мирную жизнь людей. Горжусь своим братом! После выздоровления вернусь в строй. Нам всем нужна Победа!», — отметил офицер Саид Магомедов.