Уличные виды спорта эффективно справятся с проблемой наркомании

На очередном заседании Антинаркотической комиссии в РД заместитель Председателя Правительства Рамазан Джафаров отметил, что пропаганда здорового образа жизни играет важную роль с формировании молодёжного сообщества.

«Особое место в рамках профилактики наркомании на сегодняшний день отводится созданию альтернативных площадок, организации новых видов массового уличного спорта, которые востребованы у подрастающего поколения и молодёжи республики,» — подчеркнул он, говоря о стратегии работы в данном направлении.