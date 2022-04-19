Укрепление и расширение сотрудничества Дагестана и Белоруссии обсудили на совещании в режиме ВКС

18 апреля в режиме ВКС состоялось первое заседание Двусторонней комиссии по координации сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Дагестан.

В работе совещания принял участие Ризван Газимагомедов. Вице-премьер РД отметил, что за 2021 год товарооборот между республиками превысил двадцать один миллион долларов. «Мы считаем, что у Дагестана есть потенциал, мы можем не только закупать, но и предложить нашу промышленную продукцию, в частности, стекольную промышленность», — сказал Ризван Газимагомедов.

Кроме того, вице-премьер обратил внимание на возможности, которые представляет транспортный логистический коридор Север-Юг и туристическая отрасль республики. В свою очередь Председатель Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Олег Мацкевич, выразил уверенность в том, что взаимными усилиями стороны смогут продолжить курс по укреплению сотрудничества.

В ходе совещания, Олег Мацкевич пригласил делегацию РД посетить Беларусь в период с 7-11 июня 2022 года для участия в Белорусской промышленной неделе «Белагро-2022».