Украинцы сравнивают Мариуполь и Херсон

Вторая фаза специальной операции рушит надежды киевского режима

Все последние дни Зеленский и его ближайшие сподвижники пребывали в весьма благодушном настроении, и даже события в Мариуполе их не слишком тяготили. Для этого были весьма веские причины – Зеленский не выходил из новостного топа, на Западе регулярно принимаются решения о выделения все новых «пакетов» помощи, и, самое главное, они получили возможность создания «железобетонного фундамента» для своей власти на долгие годы (как они полагали).

Дело в том, что офису Зеленского удалось почти полностью зачистить политическое пространство, удалив или «прижав» не только якобы пророссийских (в реальности на Украине таких нет) политиков, но и вообще всех, недостаточно лояльных Зе-команде. Уже рисуются планы на проведение досрочных выборов во ВРУ, чтобы на пике популярности комика-президента сделать ее однопартийной.

Но все эти сладкие грезы в один момент оказались под угрозой. Громом среди ясного неба стало выступление и.о. командующего войсками Центрального военного округа России генерал-майора Рустама Миннекаева, озвучившего цели второй фазы спецоперации на Украине, согласно которым, помимо полного освобождения Донбасса и создания сухопутного коридора в Крым, планируется полный контроль над Харьковской областью и всей Южной Украиной, вплоть до Приднестровья. Причем, сама тональность выступления предполагала, что за второй фазой последуют третья и четвертая.

Еще более приуныли на Банковой после доклада аналитиков оперативной группы представителей Пентагона, ЦРУ и Ми-6, осуществляющей руководство генштабом Украины. Согласно изложенным в нем сведениям, военное поражение нацистского режима не просто вероятно, а практически гарантировано. Ну а раз русские не собираются ограничиваться Донбассом…

Западные «друзья» в качестве контрмеры призвали обустраивать схроны с оружием и взрывчаткой и создавать террористические ячейки для «партизанской войны» в российском тылу, чтобы максимально затруднить налаживание мирной жизни на освобожденных территориях, чтобы перед оставлением населенных пунктов минировать/подрывать или уничтожать артиллерийским огнем критически важные объекты инфраструктуры, все социально значимые строения, включая школы, больницы и храмы, оставляя после себя выжженую землю, на которой жить будет невыносимо.

Собственно, данная программа уже реализуется в Донбассе, где нацисты, медленно отползая под ударами союзных войск, стараются оставить после себя пустыню.

Но эта тактика не осталась незамеченной жителями Украины, которые сегодня начинают сравнивать ситуацию в Мариуполе, который яростно обороняли нацистские формирования, и жизнь в Мелитополе, Бердянске, Каховке, Херсоне, где нормальная жизнь, работают предприятия и магазины (в которых есть все), открываются школы, идет посевная, начинается выплата пенсий и пособий, в которых жителям освобожденных территорий отказал киевский режим, в городах идут субботники, там готовятся встречать Пасху и День Победы.

Результаты сравнения очевидны. И люди еще не освобожденных городов начинают приходить к мысли, «а не выгоднее ли сдать города, избавив их от полного разрушения, если Россия всё равно своего добьётся, а мы не можем ничего противопоставить (обещанной деблокады Мариуполя нет и не будет). При этом люди сохранят жизни, своё имущество, а города свою красоту, при этом мы избежим множество трагедий».

Этим здравым мыслям нацистскому режиму противопоставить нечего. Вице-премьер Ирина Верещук разразилась целым спичем на тему «ужасов оккупации», указав, в частности, что «продукты из Херсона вывозят в Россию». В реальности речь идет о начавшемся товарном обмене Херсонской области и Крыма. Предприниматели везут на полуостров выращенные херсонскими фермерами овощи, а в обмен привозят другие продукты и товары. То есть интеграция будущих частей Таврического федерального округа в российское экономическое пространство идет полным ходом.

Противопоставить этому нацисты могут только ложь, фейки, дешевый пиар, который уже начинает играть против них, и, как советуют их западные хозяева, террор. Но когда еще вчера верившие им люди увидят, как они пытаются разрушить их едва налаживающуюся жизнь, можно не сомневаться, что они пойдут в истребительные батальоны, чтобы защитить себя и близких и уничтожать нацистских террористов.

Борис Джерелиевский